Наша клиника специализируется на современных методах имплантации с возможностью мгновенной нагрузки, а также предоставляет полный спектр других стоматологических услуг. Главным приоритетом для нас является максимально комфортное и эстетичное восстановление зубного ряда без боли и дискомфорта во время лечения. Инновационные диагностические подходы с применением компьютеризированных рентген-установок с цифровыми матрицами, жидкокристаллических мониторов и другой техники последнего поколения, позволяют выполнить имплантацию прецизионно точно, и свести риск осложнений к отметке, близкой к нулю.
Специалисты клиники аккредитованы американской стоматологической ассоциацией, регулярно проходят тренинги и повышение квалификации за рубежом, что подтверждается многочисленными сертификатами и дипломами. Мы придерживаемся высочайших стандартов безопасности и гигиены, а также четко соблюдаем международные протоколы лечения, что позволяет гарантировать качество лечения и его долговечность.
"Все-на-4"
Получите новые зубы за 1 день! Без наращивания костной ткани, боли и утомительного ожидания!
"Все-на-6"
Ослепительная улыбка за 1 день даже при сильной атрофии костной ткани челюсти!
Базальная имплантация
Вы не отличите новые зубы от настоящих!
Мы дорожим Вашим здоровьем больше, чем увеличением прибыли нашей клиники, поэтому ставим в приоритет оказание максимально качественной медицинской помощи! Наша основная специализация - восстановление утраченных зубов посредством максимально эффективных, доступных и минимально травматичных протоколов имплантации, допускающих мнгновенную нагрузку.
Даже если другие клиники отказали Вам в лечении из-за острой атрофии, онкологии, сахарного диабета, остеопороза и других заболеваний, осложняющих имплантацию, мы с радостью возьмемся за Ваш случай и поможем вновь ощутить вкус любимой пищи, ослепительно улыбаться и навсегда забыть о дискомфорте из-за утраты зубов.
У наших пациентов всегда есть выбор!Мы рассказываем о возможных вариантах лечения доступным языком, озвучивая не только преимущества, но и недостатки каждого подхода. Вы должны оценивать ситуацию объективно, основываясь на правдивую информацию, а не под давлением врача.
Мы принимаем пациентов изо всех уголков России и других странВы можете получить первичную консультацию в режиме онлайн, предоставив нам свежие результаты компьютерной томографии.
Мы стараемся сделать лечение доступным каждомуПоэтому регулярно проводим акции, делаем скидки и не завышаем стоимость
Мы заботимся о качествеСервисное обслуживание имплантов и протезов в нашей клинике абсолютно бесплатно! Мы не оставим Вас после завершения лечения, напротив, сделаем все возможное, чтобы предотвратить осложнения и неприятные последствия
Мы гарантируем подлинность имплантовПредоставляем пациентам сервисную книжку, в которой содержатся все официальные данные об имплантах и комплектующих, а также особенностях лечения
Опыт и профессионализмДоктора клиники имеют большой практический опыт работы с имплантами от Nobel Biocare, который подтверждается тысячами ослепительных улыбок
Мы соблюдаем условия договораПоэтому озвученная стоимость не будет отличаться от стоимости в счете, а Вы получите лечение премиум-класса с пожизненной гарантией
У нас безопасноАбсолютная стерильность инструмента, мебели, расходных материалов и оборудования. Вы можете быть уверены в своей безопасности на все 100%
Инновационные технологии на страже Вашего здоровьяСовременный 3D томограф последней модификации позволяет нам провести максимально точную диагностику, и как следствие – подобрать лучший вариант лечения
1. Современная диагностика и детальное планирование
Тщательная диагностика и планирование - залог успешного лечения, поэтому, если стоматолог предлагает Вам установку имплантов в день обращения, изучив лишь Ваш 3D снимок, то есть основания усомниться в его компетентности. Прежде, чем озвучить варианты лечения, необходимо проведение компьютерной томографии на современном оборудовании, а также результаты анализов крови.
Наша стоматология придерживаться международных протоколов комплексной диагностики: полноценный анамнез, анализы, осмотр полости рта с задействованием интраоральной камеры, компьютерная томография, фотометрия лица пациента и снятие слепка прикуса. Лишь после получения всех результатов, имплантолог и ортопед проводят работу по построению предварительного плана лечения, который позже будет уточнен в процессе моделирования на компьютере и дополнительной диагностики (при необходимости).
2. Врач не должен давить на Вас, напротив, он должен предложить альтернативы
Безусловно, в некоторых клинических случаях возможно реализовать только один подход к лечению, однако, 90% пациентов могут получить 2, 3 и более вариантов. Хороший врач должен рассматривать все альтернативы, а также называть достоинства и недостатки каждого, из предложенных подходов. Исходными приоритетами должны послужить долгосрочность результатов лечения и сохранение зубов. Если врач настаивает на единоверном, по его мнению, варианте, акцентируя внимание на том, что лишь этот вариант способен решить все Ваши проблемы, то есть весомые основания насторожиться. Перед пациентом стоит сложный выбор, который он должен сделать исходя из объективной информации о преимуществах и недостатков лечения.
3. Удостоверьтесь, что доктора клиники действительно смогут выполнить то, о чем говорят
Если Вам предложили выполнить комплексную имплантацию с немедленной нагрузкой, значит, доктора должны иметь соответствующую квалификацию, что подтверждается сертификатами и дипломами. Выясните, какой опыт имеет клиника, с какими брендами имплантов работает, какие технологии лечения применяются. Проверенные бренды имплантов Nobel Biocare и Straumann должны применяться обязательно; возможно, клиника работает и с другими системами, однако вышеуказанные бренды должны быть в обиходе без исключений. Если учреждение не работает с Nobel или Straumann, Вам лучше обратиться в другую клинику. Эти бренды являются основоположниками технологии имплантации в мире, и если клиника не работает с ними, то причиной тому, вероятнее всего, является отсутствие должной квалификации, а также тенденции к развитию в имплантологии.
В сложных клинических случаях лучше всего обратиться в клинические центры мастерства, а также к подтвержденным партнерам ведущих брендов имплантов.
4. Прозрачное ценообразование и справедливая стоимость
Лечение по протоколу немедленной нагрузки не может стоить меньше, чем 250 000 рублей для одной челюсти с применением оригинальных качественных имплантов. Это, в первую очередь, обусловлено высокой себестоимостью самих имплантов. Если клиника предлагает выполнить операцию дешевле, то стоит серьезно задуматься, на чем они собираются экономить, а также взвесить, готовы ли Вы взять на себя такие риски.
Стоимость имплантации должна быть отображена в договоре, и не должна меняться в процессе лечения. Очень часто можно столкнуться с недобросовестными случаями, когда после установки имплантов необходима была доплата, а у пациента уже не остается вариантов, ведь импланты уже установлены, и теперь нужно ставить протез. Поэтому, внимательно читайте договор. Некоторые клиники указывают лишь стоимость хирургического этапа без учета протезирования, другие опускают перепротезирование (то есть в договоре будет указана стоимость адаптационного протеза, но опущена стоимость перепротезирования постоянным, спустя 3-6 месяцев после имплантации).
5. Выясните, предоставляет ли клиника гарантии и сервис
Согласно действующему законодательству, гарантия возлагается на клинику, с которой был заключен договор, а не на конкретного врача. Поэтому, обязательно проверяйте договор, и помните, что частной практики в Российской Федерации не существует. Стоматологи, арендующие кабинеты в клиниках, ведут незаконную деятельность, таким образом, Вы не сможете получить гарантию компенсации или лечения, кроме как полагаться на добропорядочность такого специалиста.
Минимальный срок гарантии на работу имплантолога должен составлять 5 лет, оптимальный - не ограничиваться временными рамками. Говоря проще, импланты должны прослужить Вам всю жизнь (при соблюдении правил ухода). Стандартная гарантия на год в случае восстановление зубного ряда имплантами не применима, так как это слишком короткий срок для имплантации. Импланты приживаются до года, однако, в развитых станах за их стабилизацией и эксплуатацией тщательно наблюдают не менее 3 лет.
Протокол лечения адентии "Всё-на-4" предусматривает реабилитацию зубного ряда посредством установки 4 дентальных имплантов и протеза. Пара имплантов вживляются во фронтальный отдел челюсти вертикально, а оставшиеся 2 протеза - в костную ткань бокового отдела под углом до 45 градусов. Этот подход позволяет выполнить имплантацию без проведения дорогостоящего синус-лифтинга у пациентов с атрофией и/или резорбцией костной ткани.Вживление имплантов под углом позволяет расширить возможности хирургического этапа, обеспечивая надежную фиксацию: они располагаются в глубоких отделах черепа, где сосредоточено большое количество качественной костной ткани (например, в скуловой кости).
В некоторых случаях необходимо дополнить комплекс скуловыми имплантами Zygoma от бренда Nobel Biocare. Такие импланты вводятся под углом непосредственно в скуловую кость, однако полностью минуют носовые и гайморовы пазухи. Этот подход позволяет выполнить имплантацию пациентам с экстремально низким количеством костной ткани без необходимости ее наращивания.
Успешная имплантация по технологии "Всё-на-4" требует огромного опыта работы с имплантами Nobel, и глубоких знаний в области имплантологии. Лечение проводит ведущий американский специалист, с более чем 25 летним стоматологическим опытом, подтверждающимся тысячами сверкающих улыбок и многочисленными сертификатами Nobel Branemark System USA.Запись на прием
Протокол "Все-на-4" предусматривает установку несъемного протеза через 4-6 часов (или в течение 72 часов) с момента имплантации. Опорой для протеза служат 4 импланта от Nobel Biocare, которые надежно поддерживают мостовидную конструкцию в статическом положении, исключая риск расшатывания или выпадения.Бесплатная консультация