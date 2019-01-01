1. Современная диагностика и детальное планирование Тщательная диагностика и планирование - залог успешного лечения, поэтому, если стоматолог предлагает Вам установку имплантов в день обращения, изучив лишь Ваш 3D снимок, то есть основания усомниться в его компетентности. Прежде, чем озвучить варианты лечения, необходимо проведение компьютерной томографии на современном оборудовании, а также результаты анализов крови. Наша стоматология придерживаться международных протоколов комплексной диагностики: полноценный анамнез, анализы, осмотр полости рта с задействованием интраоральной камеры, компьютерная томография, фотометрия лица пациента и снятие слепка прикуса. Лишь после получения всех результатов, имплантолог и ортопед проводят работу по построению предварительного плана лечения, который позже будет уточнен в процессе моделирования на компьютере и дополнительной диагностики (при необходимости).

2. Врач не должен давить на Вас, напротив, он должен предложить альтернативы Безусловно, в некоторых клинических случаях возможно реализовать только один подход к лечению, однако, 90% пациентов могут получить 2, 3 и более вариантов. Хороший врач должен рассматривать все альтернативы, а также называть достоинства и недостатки каждого, из предложенных подходов. Исходными приоритетами должны послужить долгосрочность результатов лечения и сохранение зубов. Если врач настаивает на единоверном, по его мнению, варианте, акцентируя внимание на том, что лишь этот вариант способен решить все Ваши проблемы, то есть весомые основания насторожиться. Перед пациентом стоит сложный выбор, который он должен сделать исходя из объективной информации о преимуществах и недостатков лечения.

3. Удостоверьтесь, что доктора клиники действительно смогут выполнить то, о чем говорят Если Вам предложили выполнить комплексную имплантацию с немедленной нагрузкой, значит, доктора должны иметь соответствующую квалификацию, что подтверждается сертификатами и дипломами. Выясните, какой опыт имеет клиника, с какими брендами имплантов работает, какие технологии лечения применяются. Проверенные бренды имплантов Nobel Biocare и Straumann должны применяться обязательно; возможно, клиника работает и с другими системами, однако вышеуказанные бренды должны быть в обиходе без исключений. Если учреждение не работает с Nobel или Straumann, Вам лучше обратиться в другую клинику. Эти бренды являются основоположниками технологии имплантации в мире, и если клиника не работает с ними, то причиной тому, вероятнее всего, является отсутствие должной квалификации, а также тенденции к развитию в имплантологии. В сложных клинических случаях лучше всего обратиться в клинические центры мастерства, а также к подтвержденным партнерам ведущих брендов имплантов.

4. Прозрачное ценообразование и справедливая стоимость Лечение по протоколу немедленной нагрузки не может стоить меньше, чем 250 000 рублей для одной челюсти с применением оригинальных качественных имплантов. Это, в первую очередь, обусловлено высокой себестоимостью самих имплантов. Если клиника предлагает выполнить операцию дешевле, то стоит серьезно задуматься, на чем они собираются экономить, а также взвесить, готовы ли Вы взять на себя такие риски. Стоимость имплантации должна быть отображена в договоре, и не должна меняться в процессе лечения. Очень часто можно столкнуться с недобросовестными случаями, когда после установки имплантов необходима была доплата, а у пациента уже не остается вариантов, ведь импланты уже установлены, и теперь нужно ставить протез. Поэтому, внимательно читайте договор. Некоторые клиники указывают лишь стоимость хирургического этапа без учета протезирования, другие опускают перепротезирование (то есть в договоре будет указана стоимость адаптационного протеза, но опущена стоимость перепротезирования постоянным, спустя 3-6 месяцев после имплантации).